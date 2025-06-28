Який радіаційний фон в Харкові та області на 28 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 28 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 27 червня 2025 року.
Комментариев: 0
День сприятиме порядку, організації та плануванню – достатньо дотримуватись простих правил. Можливі зустрічі зі знайомими або нові пропозиції, що варто розглянути.
У Харкові сьогодні очікується переважно хмарна погода. Пообіді розпочнеться дуже сильний дощ із грозою. До вечора зливу змінить сильний дощ, який триватиме до ночі.
28 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.
влажность:
давление:
ветер: