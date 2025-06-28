28.06.2025 09:45 Віталій Хіневич

У Харкові врятували 11-річну дівчинку, яка знаходилася на даху недобудови

Чотири години рятувальники ДСНС разом із поліцейськими намагалися допомогти дитині, яка перебувала на даху недобудови.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Дівчинка, що опинилася на висоті восьмого поверху, переживала сильну емоційну кризу й могла впасти будь-якої миті.

Фахівці спокійно встановили з нею контакт, заспокоїли, а потім – за допомогою мотузок і спецобладнання – обережно спустили вниз і передали медикам.

«Батьки, не знецінюйте переживання дітей. Їм часто важко самостійно впоратись із почуттями. Просто будьте поруч і слухайте по-справжньому», - кажуть рятувальники.