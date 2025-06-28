28.06.2025 10:40 Віталій Хіневич

У Харкові сталася смертельна ДТП

Автомобіль рухався заднім ходом і скоїв наїзд на 86-річну жінку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На прибудинковій території водій Volkswagen Transporter, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на літню жінку. Від отриманих травм 86-річна постраждала загинула на місці.

Подія сталася 27 червня близько 14:30 по проспекту Ювілейному.

Поліцейські затримали 49-річного водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ДТП на Харківщині загинув підліток.