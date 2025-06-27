27.06.2025 14:40 Віталій Хіневич

У ДТП на Харківщині загинув підліток

Неповнолітній хлопець, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, не впорався з керування, внаслідок чого авто перекинулося.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 червня близько 17:20 у полі в селі Борова Чугуївського району. 17-річний водій загинув на місці.

Його пасажир 14 років з численними травмами доставлений до лікарні.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

«Поліція Харківщини закликає батьків бути відповідальними! Категорично заборонено допускати до керування транспортними засобами неповнолітніх осіб, які не мають права керування. Несвідоме ставлення до безпеки, недбалість дорослих та ігнорування законодавства часто призводять до непоправних трагедій», - сказали правоохоронці.

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