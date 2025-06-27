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27.06.2025  14:30   

У Харківській області очікуються небезпечні погодні явища

За прогнозами синоптиків, у Харкові та області очікуються грози, град та шквали.


РЕДПОСТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
У Харкові протягом доби 28 червня очікуються грози.
 
По області — грози, місцями град та шквали з поривами вітру 15–20 м/с.
 
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також руху транспорту (I рівень небезпечності, жовтий).
 
Синоптики закликають бути уважними та обережними.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові до кінця доби очікуються пориви вітру.
 
 
Тэги:  погода, харків
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