26.06.2025 15:00 Віталій Хіневич

У Харкові водій авто без прав і з ознаками сп’яніння скоїв ДТП

26 червня, близько опівночі, на перехресті проспекту Байрона та проспекту Льва Ландау, інспектори помітили автомобіль ВАЗ, що рухався у комендантську годину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Поліцейські подали законну вимогу про зупинку за допомогою проблискових маячків, звукового сигналу та команд через гучномовець, однак водій проігнорував її та намагався втекти.

Під час переслідування кермувальник не впорався з керуванням, не обрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на дерево, унаслідок чого автомобіль отримав механічні пошкодження. Водій тілесних ушкоджень не отримав та від медичної допомоги відмовився.

Під час спілкування, інспектори виявили у кермувальника ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння на місці та у медичному закладі громадянин відмовився. Також, патрульні встановили, що у чоловіка відсутнє посвідчення водія.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст.122-2 (Невиконання вимоги про зупинку), ч.1 ст.130 (Відмова водія від огляду на стан сп'яніння) та адміністративну постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні необхідні документи на право керування) КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік зґвалтував 16-річну дівчинку.