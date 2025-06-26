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26.06.2025  12:50   Віталій Хіневич

У Харківській обалсті чоловік зґвалтував 16-річну дівчинку

До правоохоронців звернулася жителька одного з сіл Харківщини із заявою про те, що її 16-річну доньку зґвалтувати.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Правоохоронці встановили, що зловмисник прийшов до своєї знайомої, де помітив незнайому дівчину, вирішив з нею познайомитися та запропонував прогулятися.
 
На вулиці фігурант силою потягнув неповнолітню в бік польової дороги, де зґвалтував. Під загрозою фізичної розправи, він заборонив їй, що небудь розказувати. Через деякий час він знову із застосуванням сили та погроз зґвалтував дівчину. 
 
Зловмисником виявився 31-річний місцевий мешканець. Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та затримали його в порядку статті 208 КПК України. 
 
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час сварки з матір’ю на Харківщині чоловік завдав їй смертельного удару ножем.
 
Тэги:  події, харків
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