Під час сварки з матір’ю на Харківщині чоловік завдав їй смертельного удару ножем

У Кегичівці 40-річний чоловік під час сварки завдав матері удару ножем у живіт. Жінку не вдалося врятувати — вона померла в лікарні.
У селищі Кегичівка Харківської області стався трагічний інцидент. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
40-річний чоловік під час сварки смертельно поранив власну матір. Між родичами виник конфлікт, у ході якого син вдарив жінку ножем у живіт.
Потерпілу госпіталізували до міської лікарні, проте врятувати її не вдалося — вона померла від отриманих травм. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та керівництво сектору поліцейської діяльності № 1 Берестинського райвідділу поліції.
Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Запобіжний захід — тримання під вартою.
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