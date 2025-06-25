25.06.2025 16:27

На Харківщині ворог тричі атакував біля Вовчанська й Липців, триває бій на Куп’янському напрямку

Українські захисники дали відсіч атакам біля Вовчанська, Липців, Голубівки й Нової Кругляківки. Російська авіація била по кількох селах, тривають обстріли прикордонних територій.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував українські позиції поблизу Вовчанська та Липців. Наші воїни відбили всі штурми.

Ворог завдав авіаударів з використанням некерованих ракет і керованих авіабомб по населених пунктах Водяне, Гранове, Охрімівка та Григорівка.

Окрім цього, під ворожими артилерійськими обстрілами з території рф залишаються прикордонні населені пункти, зокрема Тимофіївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку росіяни тричі штурмували позиції українських сил у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. Один із боїв у цьому районі триває.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони України продовжують стримувати натиск ворога на Вовчанському та Кам’янському напрямках. За добу росіяни втратили 85 осіб і понад 110 одиниць техніки.