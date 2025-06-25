25.06.2025 15:14 Рита Парфенова

Окупанти здійснили 659 обстрілів за добу: ситуація на напрямку ОТУ «Харків» залишається складною

Сили оборони України продовжують стримувати натиск ворога на Вовчанському та Кам’янському напрямках. За добу росіяни втратили 85 осіб і понад 110 одиниць техніки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 25 червня 2025 року оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ «Харків» залишається складною, суттєвих змін не зафіксовано.

Протягом минулої доби російські війська завдали ракетного удару, здійснили 6 авіанальотів із застосуванням п’яти КАБів і 30 некерованих авіаракет, використали 109 дронів-камікадзе та провели 659 обстрілів позицій українських військових.

На ділянках біля Вовчанська та Кам’янки ворог здійснив 8 штурмових спроб прорвати оборону Сил оборони. Усі атаки були відбиті.

У відповідь українські захисники завдали втрат ворогу – ліквідовано 85 окупантів, з них 28 – безповоротно. Також знищено або пошкоджено 112 одиниць ворожого зброєння і техніки, зокрема: 3 артсистеми, 13 автомобілів, 82 безпілотники та 13 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, знищено 108 ворожих укриттів для особового складу та 5 пунктів управління БпЛА.

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