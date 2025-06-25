25.06.2025 15:41 Рита Парфенова

Оголошено вирок харків'янину, який підірвав таксиста гранатою — водій втратив обидві ноги

Новобаварський суд визнав винним 40-річного харків’янина в замаху на вбивство, скоєному з хуліганських мотивів. Чоловік кинув у салон таксі гранату РГД-5 — водій вижив, але залишився без ніг.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, Новобаварський районний суд Харкова виніс вирок 40-річному чоловіку, який у 2019 році підірвав таксиста ручною гранатою. Його засуджено до 15 років позбавлення волі за замах на вбивство, знищення майна та незаконне поводження з боєприпасами.

За версією слідства, 28 квітня 2019 року, у Великдень, зловмисник у стані алкогольного сп’яніння вийшов на вулицю з гранатою РГД-5 у кишені. На вулиці Старо-Григорівській він зупинив таксі, водій якого був йому незнайомий. Під час короткої розмови через відчинене вікно, фігурант кинув бойову гранату в салон авто.

Водій намагався від’їхати, але вже за кілька метрів пролунав вибух. Унаслідок нього постраждалий отримав важкі травми, зокрема ампутацію обох ніг. Автомобіль також було повністю знищено.

Під час судового розгляду обвинувачений стверджував, що не знав про справжність гранати й вважав її петардою. Проте експертиза це спростувала. В суді він назвав свої дії «случай понтовый».

Окрім тюремного терміну, суд задовольнив позов потерпілого: засуджений має виплатити понад 400 тисяч гривень матеріальної шкоди та 3 мільйони гривень – моральної.

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