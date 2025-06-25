25.06.2025 14:30

Харків'янин скоїв наїзд на поліцейського

Інцидент стався 24 червня на одному з блокпостів Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час перевірки документів водій відмовився надати посвідчення особи, поводився агресивно, висловлювався нецензурною лайкою та в ході конфлікту навмисно здійснив наїзд на поліцейського.

Унаслідок наїзду тілесні ушкодження отримав оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3.

Правоохоронці встановили особу порушника — ним виявився 32-річний житель Харкова, який, як зʼясувалося, перебуває в розшуку за районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Цього ж дня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі.

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