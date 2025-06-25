25.06.2025 14:30
Харків'янин скоїв наїзд на поліцейського
Інцидент стався 24 червня на одному з блокпостів Харківщини.
Під час перевірки документів водій відмовився надати посвідчення особи, поводився агресивно, висловлювався нецензурною лайкою та в ході конфлікту навмисно здійснив наїзд на поліцейського.
Унаслідок наїзду тілесні ушкодження отримав оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3.
Правоохоронці встановили особу порушника — ним виявився 32-річний житель Харкова, який, як зʼясувалося, перебуває в розшуку за районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.
Цього ж дня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі.
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