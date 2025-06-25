25.06.2025 14:05 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 25 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 25 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 15

Золочів - 12

Богодухів - 12

Коломак - 12

Великий Бурлук - 14

Печеніги - 10

Слобожанське - 12

Куп’янськ - 12

Берестин - 11

Лозова - 13

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 24 червня 2025 року.