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25.06.2025  13:40   

Грози, шквали й град: Харківщина у "жовтій" зоні небезпеки

Синоптики прогнозують у Харкові та області пориви вітру, шквали, місцями град.


РЕДПОСТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Протягом доби, 26 червня по Харкову очікуються грози, пориви вітру 15 - 20 м/с.
 
По області грози, пориви вітру 15 – 20 м/с. Вдень місцями град та шквал, 15 - 20 м/с.
 
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними (I рівень небезпечності, жовтий )», - сказали синоптики.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, 21 – 25 червня на території Харківської області зберігатиметься нестійкий характер погоди з короткочасними дощами, які будуть нерівномірно розподілятися по території та у часі.
 
 
Тэги:  погода, харків
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