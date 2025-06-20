20.06.2025 15:25 Віталій Хіневич

Гідрологічна ситуація в Харківській області: добові коливання на річках Сіверського Дінця

21 – 25 червня на території Харківської області зберігатиметься нестійкий характер погоди з короткочасними дощами, які будуть нерівномірно розподілятися по території та у часі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Внаслідок чого, у третій декаді червня на річках суббасейну р.Сів.Дінця спостерігатимуться незначні добові коливання рівнів води з різними тенденціями на кінець декади.

На р. Сів. Дінці біля с. Протопопівка рівні води у третій декаді червня будуть утримуватися на позначках нижчих мінімальної декадної величини червня за багаторічний період спостережень.

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