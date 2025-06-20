Гідрологічна ситуація в Харківській області: добові коливання на річках Сіверського Дінця

21 – 25 червня на території Харківської області зберігатиметься нестійкий характер погоди з короткочасними дощами, які будуть нерівномірно розподілятися по території та у часі.
Комментариев: 0
Гороскоп обіцяє плідний день для роботи та покращення матеріального становища. Це вдалий момент для рішучих і енергійних дій!
До вечора хмари, що будуть панувати у Харкові в небі весь день, заберуться геть. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.
влажность:
давление:
ветер: