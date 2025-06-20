20.06.2025 15:01 Рита Парфенова

Харківські легкоатлети Альохін і Дряпко здобули поїздку на Євро U20

17–18 червня у Львові відбувся чемпіонат України серед молоді, відбірковий на чемпіонат Європи U20. Харків’янин Віталій Альохін переміг на 3000 м з перешкодами та 5000 м, Станіслав Дряпко посів другі місця на 800 м і 1500 м.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

У Львові зібралися понад 400 легкоатлетів до 20 років із 23 регіонів України на чемпіонаті країни серед молоді, що проходив 17–18 червня й слугував відбором на молодіжний чемпіонат Європи (17–20 липня, Берген, Норвегія).

Харківщину гідно представили два спортсмени:

Віталій Альохін став дворазовим чемпіоном України. Він виграв біг на 3000 м з перешкодами з часом 9:12.83 та фінішував першим у бігу на 5000 м – 15:10.42 .

Станіслав Дряпко виборов дві срібні медалі: у бігу на 800 м (1:51.83) і 1500 м (3:53.90).

Їхні результати дозволяють потрапити до складу збірної для виступу на молодіжному чемпіонаті Європи.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’янка Дар’я Костеневич здобула «срібло» на турнірі з тхеквондо в Австрії.