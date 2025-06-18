Харків’янка Дар’я Костеневич здобула «срібло» на турнірі з тхеквондо в Австрії

На міжнародному турнірі «Austria Open G-1» у Інсбруку харківська спортсменка Дар’я Костеневич виборола срібну медаль, подолавши трьох суперниць. Її брат Костянтин Костеневич також став срібним призером змагань.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
З 13 по 15 червня в Інсбруку (Австрія) відбувся міжнародний турнір з тхеквондо ВТ «Austria Open G-1». Срібною призеркою змагань стала представниця Харкова Дар’я Костеневич.
У ході турніру Дар’я здобула перемогу над трьома суперницями й дійшла до фіналу, де поступилася спортсменці з Узбекистану.
Срібну медаль на цих же змаганнях виборов і її брат — вихованець харківської школи тхеквондо Костянтин Костеневич, який наразі представляє Київ.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що срібло чемпіонату України серед юніорів зі стрільби з лука виборола команда з Харкова.
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