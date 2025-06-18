    
Главная Новини Харкова Спорт Харків’янка Дар’я Костеневич здобула «срібло» на турнірі з тхеквондо в Австрії
18.06.2025  12:38   Рита Парфенова

Харків’янка Дар’я Костеневич здобула «срібло» на турнірі з тхеквондо в Австрії

На міжнародному турнірі «Austria Open G-1» у Інсбруку харківська спортсменка Дар’я Костеневич виборола срібну медаль, подолавши трьох суперниць. Її брат Костянтин Костеневич також став срібним призером змагань.

Дар’я та Костянтин Костеневичі

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

З 13 по 15 червня в Інсбруку (Австрія) відбувся міжнародний турнір з тхеквондо ВТ «Austria Open G-1». Срібною призеркою змагань стала представниця Харкова Дар’я Костеневич.

У ході турніру Дар’я здобула перемогу над трьома суперницями й дійшла до фіналу, де поступилася спортсменці з Узбекистану.

Срібну медаль на цих же змаганнях виборов і її брат — вихованець харківської школи тхеквондо Костянтин Костеневич, який наразі представляє Київ.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що срібло чемпіонату України серед юніорів зі стрільби з лука виборола команда з Харкова.

Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.06 Спорт Харківські акробати серед найсильніших у Європі 17.06 Спорт Срібло чемпіонату України серед юніорів зі стрільби з лука виборола команда з Харкова 16.06 Спорт Харків'янин Роман Свічкар став чемпіоном Європи з фехтування на шпагах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 