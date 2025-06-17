Срібло чемпіонату України серед юніорів зі стрільби з лука виборола команда з Харкова

На чемпіонаті України зі стрільби з лука серед юніорів команда «Харківська-1» посіла друге місце в командній першості серед дівчат. Змагання проходили у Львові з 12 по 16 червня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
З 12 по 16 червня у Львові відбувся чемпіонат України серед юніорів (U-21) зі стрільби з лука. Участь у змаганнях взяли 114 спортсменів із 11 регіонів країни. Юнаки та дівчата змагалися у двох дисциплінах — класичному та блочному луці.
У командній першості серед юніорок (класичний лук) срібні нагороди здобула команда «Харківська-1», яка складається з вихованок КЗ ХМ СДЮСШОР «Комунар» — Поліни Звєрєвої, Марії Штих та Ірини Ярмак. Харків’янки поступилися команді «Чернівецька-1», яка стала чемпіоном. Третє місце виборола команда «Львівська-1».
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