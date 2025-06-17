17.06.2025 10:24 Рита Парфенова

Поліція задокументувала наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Унаслідок ворожих атак на Куп’янський район 16 червня постраждали чоловік і жінка. Поліція зафіксувала пошкодження житлових будинків і розпочала два кримінальні провадження щодо воєнних злочинів рф.



Фото: Поліція Харківської області

Минулої доби Куп’янський район Харківщини знову опинився під ворожим вогнем. Російські війська завдали ударів по мирному населенню з використанням авіабомб і безпілотників. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У результаті авіаційного удару по місту Куп’янськ пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Поранення отримали двоє цивільних – жінка та чоловік.

Поліцейські задокументували наслідки атаки, провели 76 оглядів місць подій та відкрили два кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф. Дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини вже задокументували 25 194 воєнних злочини, скоєних на території області.

Також триває обов’язкова евакуація з небезпечних населених пунктів регіону. Усіх охочих залишити зону бойових дій закликають звертатися до поліції за номером 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 червня під обстрілами опинилися Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий. Серед постраждалих – чоловік і жінка похилого віку.