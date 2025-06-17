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17.06.2025  10:24   Рита Парфенова

Поліція задокументувала наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Унаслідок ворожих атак на Куп’янський район 16 червня постраждали чоловік і жінка. Поліція зафіксувала пошкодження житлових будинків і розпочала два кримінальні провадження щодо воєнних злочинів рф.


Фото: Поліція Харківської області

Минулої доби Куп’янський район Харківщини знову опинився під ворожим вогнем. Російські війська завдали ударів по мирному населенню з використанням авіабомб і безпілотників. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області. 

У результаті авіаційного удару по місту Куп’янськ пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Поранення отримали двоє цивільних – жінка та чоловік.

Поліцейські задокументували наслідки атаки, провели 76 оглядів місць подій та відкрили два кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф. Дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини вже задокументували 25 194 воєнних злочини, скоєних на території області.

Також триває обов’язкова евакуація з небезпечних населених пунктів регіону. Усіх охочих залишити зону бойових дій закликають звертатися до поліції за номером 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 червня під обстрілами опинилися Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий. Серед постраждалих – чоловік і жінка похилого віку.

наслідки ударів по Куп’янську

наслідки ударів по Куп’янську

наслідки ударів по Куп’янську

наслідки ударів по Куп’янську

наслідки ударів по Куп’янську

наслідки ударів по Куп’янську

наслідки ударів по Куп’янську

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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