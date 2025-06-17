17.06.2025 10:55 Рита Парфенова

У Новобаварському районі Харкова відбувся випускний для учнів восьми ліцеїв

16 червня відбулися урочистості з нагоди вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту випускникам одинадцятих класів Новобаварського району. Міський голова Ігор Терехов привітав молодь і подякував ЗСУ за можливість провести свято.

У неділю, 16 червня, у Новобаварському районі Харкова відбувся випускний вечір для учнів одинадцятих класів. Під час заходу свідоцтва про повну загальну середню освіту отримали випускники восьми ліцеїв району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

З вітальним словом до молоді звернувся міський голова Ігор Терехов. Він подякував Збройним Силам України за можливість провести урочистості в умовах війни та побажав випускникам щасливого майбутнього.

«Ви – майбутнє Харкова й України. Попри обстріли, тривоги й виклики війни, ви подолали цей важливий етап. Бажаю вам щасливого майбутнього, справедливого миру й сил для відновлення нашого міста. Дякую вам, вашим батькам і, головне, нашим захисникам – ЗСУ!» – наголосив Терехов.

На завершення урочистостей випускники отримали пам’ятні медалі з рук очільника міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Харкова Ігор Терехов поділився своїми думками щодо ролі молоді в розвитку міста.