16.06.2025 17:54 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Наше завдання – не заважати молоді, а створювати для неї умови

Мер Харкова підкреслив важливість підтримки молодих людей, які прагнуть впливати на зміни в місті навіть під час війни.



Фото: ХМР

Міський голова Харкова Ігор Терехов поділився своїми думками щодо ролі молоді в розвитку міста, наголосивши на її зібраності, усвідомленості та прагненні бути рушійною силою змін, а не лише спостерігачами. Про це очільник міста написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«У розмовах з молоддю завжди є щось особливе. Вона надихає і змушує подивитися на знайомі речі зовсім по-іншому», – зазначив очільник міста.

На думку Терехова, сучасне покоління молодих харків’ян чітко розуміє свої цілі – брати участь у прийнятті рішень, впливати на події довкола та реалізовувати власні ідеї саме в Харкові, а не деінде.

Мер підкреслив, що головне завдання міської влади – не заважати, а навпаки, підтримувати молодь, створювати умови для розвитку, зростання та здобуття досвіду – навіть в умовах війни.

«Я принципово стою на тому, щоб Харків залишався містом студентів, освіти та науки. Це стратегічна основа нашого майбутнього», – наголосив Ігор Терехов.

Саме тому міська влада, за словами мера, бореться за кожен університет, коледж, студента і школяра, будує нові безпечні простори для навчання, розвитку й комунікації, а також активно залучає молодь до створення міського середовища – через Молодіжну раду, волонтерство та громадські ініціативи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 червня міський голова Ігор Терехов взяв участь в урочистих випускних церемоніях закладів освіти в Шевченківському районі.