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16.06.2025  17:45   Рита Парфенова

Поліція Харківщини вилучила під час спецоперації понад 100 одиниць зброї та 20 тисяч боєприпасів (відео, фото)

Під час спецоперації правоохоронці провели понад 100 обшуків і вилучили велику кількість нелегальної зброї, боєприпасів і вибухівки.

Поліцейські Харківщини в межах всеукраїнської спецоперації виявили та вилучили значний арсенал зброї і боєприпасів, які перебували в незаконному обігу. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Згідно з офіційною інформацією, у регіоні провели понад 100 обшуків. У результаті вилучено 11 одиниць автоматичної зброї (включно з автоматами та кулеметами), 12 пістолетів, рушницю, 5 гранатометів, більше ніж 80 гранат, майже 30 кг вибухових речовин, а також близько 20 тисяч набоїв і боєприпасів.
 
У Харківській області вилучили понад 100 одиниць зброї
 
Операція спрямована на запобігання злочинам, пов’язаним з незаконною зброєю, та загальне підвищення рівня безпеки в регіоні. Заходи реалізуються у співпраці з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними структурами.
 
У Харківській області вилучили понад 100 одиниць зброї
 
За результатами слідчих дій особам, причетним до незаконного обігу озброєння, повідомлено про підозру відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у травні 2025 року мобільно-кінологічні групи 5 Слобожанської бригади НГУ «Скіф» зафіксували на блокпостах Харкова десятки спроб незаконного перевезення зброї, вибухових пристроїв та наркотичних речовин.
Тэги:  зброя, поліція, харків
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