Поліція Харківщини вилучила під час спецоперації понад 100 одиниць зброї та 20 тисяч боєприпасів (відео, фото)
Під час спецоперації правоохоронці провели понад 100 обшуків і вилучили велику кількість нелегальної зброї, боєприпасів і вибухівки.
Поліцейські Харківщини в межах всеукраїнської спецоперації виявили та вилучили значний арсенал зброї і боєприпасів, які перебували в незаконному обігу. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
Згідно з офіційною інформацією, у регіоні провели понад 100 обшуків. У результаті вилучено 11 одиниць автоматичної зброї (включно з автоматами та кулеметами), 12 пістолетів, рушницю, 5 гранатометів, більше ніж 80 гранат, майже 30 кг вибухових речовин, а також близько 20 тисяч набоїв і боєприпасів.
Операція спрямована на запобігання злочинам, пов’язаним з незаконною зброєю, та загальне підвищення рівня безпеки в регіоні. Заходи реалізуються у співпраці з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними структурами.
За результатами слідчих дій особам, причетним до незаконного обігу озброєння, повідомлено про підозру відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у травні 2025 року мобільно-кінологічні групи 5 Слобожанської бригади НГУ «Скіф» зафіксували на блокпостах Харкова десятки спроб незаконного перевезення зброї, вибухових пристроїв та наркотичних речовин.
У Харкові протягом дня очікується хмарна погода з періодичним дрібним дощем. Опади прогнозуються вранці та вдень, а ближче до вечора дощ припиниться. У другій половині дня небо почне поступово прояснюватися.