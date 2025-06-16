16.06.2025 16:32 Рита Парфенова

На блокпостах Харкова вилучили авіабомби, гранати та наркотики

Протягом травня мобільно-кінологічні групи бригади «Скіф» Нацгвардії зупинили низку спроб незаконного перевезення зброї, вибухівки та наркотиків. Серед вилученого – російські авіабомби, гранатомети, понад 23 тисячі набоїв і 285 саморобних вибухових пристроїв.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у травні 2025 року мобільно-кінологічні групи 5 Слобожанської бригади НГУ «Скіф» зафіксували на блокпостах Харкова десятки спроб незаконного перевезення зброї, вибухових пристроїв та наркотичних речовин.

Наймасштабніше вилучення сталося 18 травня на блокпосту «Безлюдівка», де близько 14:50 службовий пес Slim виявив у багажнику автомобіля Volkswagen Transporter 4 чотири фугасні авіаційні бомби ФАБ 8,5А – боєприпаси, що перебувають на озброєнні збройних сил рф. Водій – 56-річний громадянин України – також перевозив 40 уламкових боєприпасів УАБК-1.5-А, 91 гранатометний постріл калібру 30 мм радянського зразка, а також майже 150 саморобних вибухових пристроїв з понад 350 кг тротилу. За словами чоловіка, весь арсенал він планував перевезти до селища Рогань.

Затриманого передано поліції. Проти нього відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами.

Інший випадок зафіксовано 23 травня о 13:30 на блокпосту «Пісочин». Службовий пес Бігі виявив у салоні рейсового автобуса «Харків – Дніпро» 7 грамів наркотичної речовини білого кольору. Власником виявився водій транспорту – 43-річний громадянин України. Як наголошує начальник кінологічної служби бригади Сергій Рідкокаша, такі водії створюють додаткову загрозу для пасажирів, особливо в умовах воєнного стану.

Третє велике вилучення відбулося 28 травня о 16:50 на блокпосту «Мала Данилівка». У багажнику авто без українських номерів кінологи знайшли:

27 гранат різного типу,

6 запалів,

один гранатомет,

три підствольні гранатомети ГП-25,

4063 набої різного калібру,

26 радянських універсальних запалів (зразка 1941 р.),

2 саморобні вибухові пристрої,

1,5 кг тротилу.

Водій 1998 р.н. пояснив, що мав намір доправити арсенал до Дергачів. Матеріали передано Національній поліції.

За підсумками місяця, у травні 2025 року кінологи 5 Слобожанської бригади вилучили:

19 одиниць вогнепальної зброї,

1 компонент до зброї,

23 664 набої,

134 гранати,

72 запали,

2160 г вибухівки,

285 вибухових пристроїв,

741 г наркотичних речовин,

13 г наркотичних засобів.

Правоохоронцями відкрито 21 кримінальне провадження за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою) та 24 провадження за ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотичних речовин). Розслідування триває.

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