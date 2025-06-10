10.06.2025 19:59 Рита Парфенова

На Харківщині оператори дронів 5 Слобожанської бригади НГУ знищили техніку й особовий склад ворога (відео)

Аеророзвідка 5 Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України завдала кількох точкових ударів по російських позиціях на фронті в Харківській області.

Як повідомляє РЕДПОСТ, оператори БПЛА 5 Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України продовжують нищити ворожі сили на Харківському напрямку. Щоденно завдяки своїм навичкам і fpv-дронам бійці виявляють і знищують російські позиції, техніку та живу силу.

Так, у межах одного з прифронтових селищ Харківської області аеророзвідка виявила вцілілий бліндаж окупантів, у якому перебували двоє військових. Удар з одного fpv-дрону повністю зруйнував укриття разом із загарбниками.

Ще один випадок стався біля іншого населеного пункту, де дрон зафіксував штурмову групу ворога. Після вдалого моменту бійці знищили двох росіян, решта групи була змушена відступити.

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У третьому епізоді аеророзвідка помітила напівзруйновану будівлю, яка здавалася покинутою. Після удару по ній за допомогою fpv-дрону відбулася серія детонацій – це свідчить про знищення складу боєприпасів противника.

Останній епізод пов’язаний з мобільною групою загарбників: вони намагалися пересунутись мотоциклом між позиціями. Один влучний удар дрона знищив мотоцикл і одного військового, ще двоє окупантів отримали поранення.

Відео роботи нацгвардійців дивиться тут

Раніше РЕДПОСТ показав відео, як на Вовчанському напрямку російські війська штурмують українські позиції малими групами на мотоциклах, але сили оборони знищують їх за допомогою FPV-дронів ще до початку бою.