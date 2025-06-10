11 червня тимчасово перекриють переїзд із Дергачів до Харкова через ремонт колій

У середу, 11 червня, з 10:50 до 12:00 буде повністю перекрито залізничний переїзд на 769 км – на виїзді з Дергачів у бік Малої Данилівки та Харкова. Причина – проведення ремонтних робіт на колії.
Схема 1 – для в’їзду та виїзду з Дергачів:
через вулицю Залізничну – провулок Футлярний – вулицю Центральну – залізничний переїзд 766 км – провулок Парковий (усі види транспорту, включно з автобусами за маршрутами Харків – Дергачі, Харків – Золочів, Харків – Олександрівка);
через ті ж вулиці – із виїздом на вулицю 92-ї бригади (тільки для авто заввишки до 2,3 м).
✅ Схема 2 – лише для виїзду (!) з міста:
через проїзд під мостом 769 км (тільки для автомобілів висотою до 2 м). Заїзд через цю ділянку буде заборонений.
Місцева влада просить вибачення за тимчасові незручності та розраховує на розуміння з боку громадян.
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