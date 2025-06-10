10.06.2025 20:40 Рита Парфенова

11 червня тимчасово перекриють переїзд із Дергачів до Харкова через ремонт колій

У середу, 11 червня, з 10:50 до 12:00 буде повністю перекрито залізничний переїзд на 769 км – на виїзді з Дергачів у бік Малої Данилівки та Харкова. Причина – проведення ремонтних робіт на колії.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

11 червня у Дергачах заплановані ремонтні роботи на залізничному переїзді, що розташований на 769 км (виїзд із Дергачів у напрямку Малої Данилівки та Харкова). Через це з 10:50 до 12:00 рух через переїзд буде повністю перекритий.

Крім того, упродовж дня – з 12:00 до 17:30 – можливі короткострокові обмеження дорожнього руху (тривалістю 15–20 хвилин), пов’язані з технологічними процесами під час ремонту.

Для проїзду автотранспорту визначено альтернативні маршрути:

Схема 1 – для в’їзду та виїзду з Дергачів:

через вулицю Залізничну – провулок Футлярний – вулицю Центральну – залізничний переїзд 766 км – провулок Парковий (усі види транспорту, включно з автобусами за маршрутами Харків – Дергачі, Харків – Золочів, Харків – Олександрівка);

через ті ж вулиці – із виїздом на вулицю 92-ї бригади (тільки для авто заввишки до 2,3 м).

✅ Схема 2 – лише для виїзду (!) з міста:

через проїзд під мостом 769 км (тільки для автомобілів висотою до 2 м). Заїзд через цю ділянку буде заборонений.

Місцева влада просить вибачення за тимчасові незручності та розраховує на розуміння з боку громадян.

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