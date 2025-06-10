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10.06.2025  21:17   Рита Парфенова

Примусова евакуація на Харківщині поширилася ще на 7 сіл Куп’янського району

З Куп’янського району Харківщини розпочинається обов’язкова евакуація жителів семи населених пунктів Шевченківської громади. Рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області з огляду на погіршення безпекової ситуації.

евакуація

У Харківській області триває розширення зони обов’язкової евакуації цивільного населення з Куп’янського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області, яке відбулося за участі військових, рятувальників, представників силових структур і керівництва районів.

З міркувань безпеки евакуація охопить сім населених пунктів Шевченківської громади: села Баранове, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка.

Загалом планується вивезти в безпечні регіони щонайменше 181 дитину. Усім евакуйованим нададуть тимчасове житло, допомогу в оформленні статусу внутрішньо переміщених осіб, доступ до соціальних виплат і гуманітарної підтримки. Першу допомогу люди отримають у транзитному центрі в Харкові.

Обласна влада закликає мешканців прифронтових територій не зволікати з евакуацією та скористатися можливістю виїхати до безпечних місць.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу окупанти обстріляли 8 населених пунктів Харківської області.

Тэги:  евакуація, харків
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