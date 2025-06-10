10.06.2025 21:33 Дмитро Колонєй
Готуємо 9 компотів із полуницею на будь-який смак, ідеальних для спекотного дня
Ягода відмінно поєднується з цитрусовими, прянощами, виноградом, м'ятою, спеціями, сухофруктами, яблучним соком й навіть сухофруктами.
Готуємо 9 компотів із полуницею на будь-який смак, ідеальних для спекотного дня
Як пише РЕДПОСТ, компот із полуниці завжди добре освіжає, бадьорить і заряджає позитивом. Зварити цей чудовий напій дуже просто, головне - використовувати хороші ягоди і чисту воду.
1.Класичний рецепт компоту з полуниці
Продукти:
-
500 г полуниці
-
3 л води
-
1 склянка цукру
-
3 л води
-
1 склянка цукру
Покроковий рецепт приготування:
-
Перебрати полуницю.
-
Видалити хвостики.
-
Промити ягоди під проточною водою.
-
Перекласти полуницю в каструлю.
-
3аліть холодною водою.
-
Поставити на плиту.
-
Довести до кипіння.
-
Проварити 20 хвилин на середньому вогні.
-
Зняти з вогню.
-
Додати цукор.
-
Розмішати
-
Накрити кришкою.
-
Залишити настоюватися на 1 годину.
-
Остудити.
-
Розлити по склянках
2. Компот із полуницею та лимоном
Продукти:
-
3 л води,
-
500 г полуниці,
-
половина лимона,
-
1 склянка цукру.
Покроковий рецепт приготування:
-
Промити лимони окропом для того, щоб позбутися поверхневих консервантів.
-
Полуницю перебрати і промити.
-
Лимон ошпарити окропом і нарізати разом зі шкіркою.
-
Скласти все в каструлю.
-
Довести до кипіння.
-
Проварити компот ще 20 хвилин.
-
Вимкнути.
-
Додати цукор.
3. Компот із полуниці, м'яти та лимона
Продукти:
-
3 л води,
-
0,5 кг полуниці,
-
3 гілочки м'яти,
-
половина лимона,
-
250 г цукрового піску.
Покроковий рецепт приготування:
-
Зв'язати гілочки м'яти, щоб їх було зручніше потім діставати.
-
Нарізати лимон.
-
Залити холодною водою полуницю, лимон і гілочки м'яти.
-
Прокип'ятити на повільному вогні 15-20 хвилин.
-
Вимкнути.
-
Додати цукор.
-
Залишити компот під кришкою на півгодини.
4. Компот із полуницею, апельсином і лимоном
Співвідношення фруктів і ягід можна змінювати на свій розсуд.
Продукти:
-
2 склянки полуниці,
-
2 апельсини,
-
1 лимон,
-
250 г цукру,
-
2,5 л води.
Покроковий рецепт приготування:
-
Полуницю промити.
-
Цитруси ошпарити окропом, промити і нарізати.
-
Додати холодну воду.
-
Варити компот 20 хвилин після закипання.
-
Всипати цукор.
-
Розмішати.
-
Залишити під кришкою на годину.
5. Компот із полуниці з корицею
Продукти:
-
3 л води,
-
500 г полуниці,
-
паличка кориці,
-
1 гвоздика,
-
1 бадьян,
-
склянка цукру.
Покроковий рецепт приготування:
-
Скласти в каструлю підготовлені ягоди, корицю, гвоздику і бодян. Не тримайте корицю в компоті довше 1 години.
-
Влити холодну воду.
-
Варити 15 хвилин після закипання.
-
Вимкнути
-
Додати цукор.
-
Настоювати півгодини.
6. Компот із полуницею та яблучним соком
Продукти:
-
2,5 л води,
-
0,5 л освітленого яблучного соку або іншого соку
-
500 г полуниці,
-
склянка цукру.
Покроковий рецепт приготування:
-
Полуницю залити водою.
-
Проварити 10 хвилин.
-
Влити яблучний сік.
-
Варити ще 10 хвилин.
-
Зняти каструлю з вогню.
-
Додати цукор.
-
Накрити кришкою.
-
Подавати компот в охолодженому вигляді.
7 Компот із полуниці, імбиру та м'яти
Продукти:
-
3 л води,
-
600 г полуниці краще щільні полуниці темного кольору
-
3 гілочки м'яти,
-
20 г кореня імбиру,
-
200 г цукру,
-
щіпка лимонної кислоти.
Покроковий рецепт приготування:
-
Корінь імбиру очистити та нарізати.
-
Скласти в каструлю м'яту, полуницю та імбир.
-
Влити холодну воду.
-
Проварити компот 20 хвилин на повільному вогні.
-
Всипати цукор.
-
Накрити кришкою на 30-40 хвилин.
8. Компот із полуниці та сухофруктів
Продукти:
-
400 г полуниці,
-
склянка краще світлі сухофруктыв - яблука, грушы, абрикоси
-
5 ст.л. цукру,
-
2 л води.
Покроковий рецепт приготування:
-
Полуницю і сухофрукти залити холодною водою.
-
Проварити 20 хвилин на повільному вогні.
-
Вимкнути.
-
Додати цукор.
-
Залишити компот під кришкою до повного охолодження.
9. Компот із полуницею та персиками
Продукти:
-
500 г полуниці,
-
3 персики,
-
2,5 л води,
-
150 г цукру, (кількість цукру може змінюватись залежно від солодкості фруктів і ягід).
Покроковий рецепт приготування:
-
Полуницю і персики залити холодною водою.
-
Проварити 20 хвилин після закипання.
-
Додати цукор.
-
Зняти компот із плити.
-
Залишити на півгодини під кришкою.
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