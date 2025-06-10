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10.06.2025  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо 9 компотів із полуницею на будь-який смак, ідеальних для спекотного дня

Ягода відмінно поєднується з цитрусовими, прянощами, виноградом, м'ятою, спеціями, сухофруктами, яблучним соком й навіть сухофруктами.


Готуємо 9 компотів із полуницею на будь-який смак, ідеальних для спекотного дня
Як пише РЕДПОСТ, компот із полуниці завжди добре освіжає, бадьорить і заряджає позитивом. Зварити цей чудовий напій дуже просто, головне - використовувати хороші ягоди і чисту воду.
 

1.Класичний рецепт компоту з полуниці

Продукти:

 
  • 500 г полуниці
  • 3 л води
  • 1 склянка цукру
  • 3 л води
  • 1 склянка цукру
 

Покроковий рецепт приготування: 

 
  1. Перебрати полуницю.
  2. Видалити хвостики.
  3. Промити ягоди під проточною водою.
  4. Перекласти полуницю в каструлю.
  5. 3аліть холодною водою.
  6. Поставити на плиту.
  7. Довести до кипіння.
  8. Проварити 20 хвилин на середньому вогні.
  9. Зняти з вогню.
  10. Додати цукор.
  11. Розмішати
  12. Накрити кришкою.
  13. Залишити настоюватися на 1 годину.
  14. Остудити.
  15. Розлити по склянках
 
 

2. Компот із полуницею та лимоном

 

Продукти: 

  • 3 л води, 
  • 500 г полуниці, 
  • половина лимона, 
  • 1 склянка цукру.
 

Покроковий рецепт приготування: 

  1. Промити лимони окропом для того, щоб позбутися поверхневих консервантів.
  2. Полуницю перебрати і промити.
  3. Лимон ошпарити окропом і нарізати разом зі шкіркою. 
  4. Скласти все в каструлю.
  5. Довести до кипіння.
  6. Проварити компот ще 20 хвилин.
  7. Вимкнути.
  8. Додати цукор.

3. Компот із полуниці, м'яти та лимона

 

Продукти: 

  • 3 л води, 
  • 0,5 кг полуниці, 
  • 3 гілочки м'яти, 
  • половина лимона, 
  • 250 г цукрового піску.
 

Покроковий рецепт приготування: 

  1. Зв'язати гілочки м'яти, щоб їх було зручніше потім діставати.
  2. Нарізати лимон.
  3. Залити холодною водою полуницю, лимон і гілочки м'яти. 
  4. Прокип'ятити на повільному вогні 15-20 хвилин.
  5. Вимкнути.
  6. Додати цукор. 
  7. Залишити компот під кришкою на півгодини.
 

4. Компот із полуницею, апельсином і лимоном

Співвідношення фруктів і ягід можна змінювати на свій розсуд.
 

Продукти: 

  • 2 склянки полуниці, 
  • 2 апельсини, 
  • 1 лимон, 
  • 250 г цукру, 
  • 2,5 л води.
 

Покроковий рецепт приготування: 

  1. Полуницю промити.
  2. Цитруси ошпарити окропом, промити і нарізати. 
  3. Додати холодну воду.
  4. Варити компот 20 хвилин після закипання. 
  5. Всипати цукор.
  6. Розмішати.
  7. Залишити під кришкою на годину.

5. Компот із полуниці з корицею

 

Продукти: 

  • 3 л води, 
  • 500 г полуниці, 
  • паличка кориці, 
  • 1 гвоздика, 
  • 1 бадьян, 
  • склянка цукру.
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Скласти в каструлю підготовлені ягоди, корицю, гвоздику і бодян. Не тримайте корицю в компоті довше 1 години.
  2. Влити холодну воду.
  3. Варити 15 хвилин після закипання. 
  4. Вимкнути
  5. Додати цукор.
  6. Настоювати півгодини.

6. Компот із полуницею та яблучним соком

 

Продукти: 

  • 2,5 л води, 
  • 0,5 л освітленого яблучного соку або іншого соку 
  • 500 г полуниці, 
  • склянка цукру.
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Полуницю залити водою.
  2. Проварити 10 хвилин.
  3. Влити яблучний сік.
  4. Варити ще 10 хвилин. 
  5. Зняти каструлю з вогню.
  6. Додати цукор.
  7. Накрити кришкою. 
  8. Подавати компот в охолодженому вигляді.
 

7 Компот із полуниці, імбиру та м'яти

Продукти: 

  • 3 л води, 
  • 600 г полуниці краще щільні полуниці темного кольору
  • 3 гілочки м'яти, 
  • 20 г кореня імбиру, 
  • 200 г цукру, 
  • щіпка лимонної кислоти.
 

Покроковий рецепт приготування: 

  1. Корінь імбиру очистити та нарізати. 
  2. Скласти в каструлю м'яту, полуницю та імбир. 
  3. Влити холодну воду.
  4. Проварити компот 20 хвилин на повільному вогні. 
  5. Всипати цукор.
  6. Накрити кришкою на 30-40 хвилин.
 

8. Компот із полуниці та сухофруктів

 

Продукти: 

  • 400 г полуниці, 
  • склянка краще світлі сухофруктыв - яблука, грушы, абрикоси 
  • 5 ст.л. цукру, 
  • 2 л води.
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Полуницю і сухофрукти залити холодною водою. 
  2. Проварити 20 хвилин на повільному вогні.
  3. Вимкнути. 
  4. Додати цукор.
  5. Залишити компот під кришкою до повного охолодження.

9. Компот із полуницею та персиками

 

Продукти: 

  • 500 г полуниці, 
  • 3 персики,
  • 2,5 л води, 
  • 150 г цукру, (кількість цукру може змінюватись залежно від солодкості фруктів і ягід).
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Полуницю і персики залити холодною водою. 
  2. Проварити 20 хвилин після закипання.
  3. Додати цукор. 
  4. Зняти компот із плити.
  5. Залишити на півгодини під кришкою.

 

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