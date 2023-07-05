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05.07.2023  21:56   Дмитро Колонєй

Готуємо смузі з апельсином, буряком та імбиром

Нетривіальний варіант освіжаючого напою.

 
Як пише РЕДПОСТ, для даного корисного та нескладного рецепту не потрібно екзотичних продуктів.
 

Смузі з апельсином, буряком та імбиром

 

Продукти:

  • 1 середній буряк;
  • 1 апельсин;
  • ½ чайної ложки дрібно натертого свіжого імбиру;
  • 180 мл апельсинового соку.
 

Покроковий рецепт приготування

  1. Відварити буряк на пару до м'якості.
  2. Викласти шматочки буряка, часточки апельсина та імбир у блендер.
  3. Залити соком
  4. Збити міксером

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат з пекінською капустою, помідорами та сиром.

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Тэги:  рецепт, смузі, імбир, напій, буряк, апельсин
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