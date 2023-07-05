Готуємо смузі з апельсином, буряком та імбиром

Нетривіальний варіант освіжаючого напою.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат з пекінською капустою, помідорами та сиром.
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Беручись за будь-яку справу, подумайте про те, чи потрібна вона вам і що ви з цього отримаєте. А то, може, й братися за нього не варто?
У Харкові у цей день небо буде ясним до самого пізнього вечора. Без опадів.
Сьогодні відзначаються найлітніші свята: день народження туристичних агенцій та день бікіні.
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