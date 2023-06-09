09.06.2023 21:42 Рита Парфенова
Рецепт домашнього морозива з черешнею та шоколадом
Домашнє морозиво - ідеальний десерт у спекотний літній день. Воно охолоджує, насичує та підвищує настрій.
На думку редакції РЕДПОСТ, приготувати найсмачніше домашнє морозиво зі свіжою черешнею і шоколадом набагато краще, ніж купити в магазині, адже в такому випадку воно не міститиме жодних шкідливих добавок.
Продукти (на 4 порції)
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Черешня - 400 г
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Вершки жирністю 33% - 220 мл
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Молоко – 60 мл
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Цукор - 50 г
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Шоколад темний – 30 г
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Сіль - 1 щіпка
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М'ята свіжа для прикраси - 1 гілочка
Приготування
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Вимийте та переберіть черешню. Якщо ви використовуєте дуже солодку черешню, кількість цукру можна зменшити або його взагалі не додавати.
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Видаліть черешки та кісточки з черешні.
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У каструлю або сотейник перекладіть 300 г черешні, додайте сіль, цукор, влийте молоко та 110 мл вершків.
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Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння і варіть 15 хвилин на слабкому вогні.
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Занурювальним блендером подрібніть вміст каструлі в однорідне пюре. Повністю остудіть вершково-черешневу масу.
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100 г черешні, що залишилися, без кісточок наріжте середніми шматочками. Шоколад дрібно порубайте ножем.
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У остиглу масу з черешнею додайте вершки, що залишилися (110 мл).
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Віночком збийте масу до легкої та повітряної піни, приблизно 2-3 хвилини.
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Перелийте масу в ємність, яку можна ставити в морозильну камеру. Додати шоколад і поставити на 1 годину в морозильник. Потім перемішайте, додайте|добавляйте| нарізану черешню і ще раз поставте в морозильник на 1 годину.
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Повторіть перемішування ще двічі через кожну годину. Це потрібно для того, щоб у морозиві не утворювалися кристалики льоду і воно зберегло м'яку консистенцію.
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Через 5-6 годин домашнє вершкове морозиво із черешні з шоколадом готове.
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Викладіть морозиво в креманку для подачі і прикрасьте листком м'яти.
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