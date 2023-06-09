09.06.2023 21:42 Рита Парфенова

Рецепт домашнього морозива з черешнею та шоколадом

Домашнє морозиво - ідеальний десерт у спекотний літній день. Воно охолоджує, насичує та підвищує настрій.





На думку редакції РЕДПОСТ, приготувати найсмачніше домашнє морозиво зі свіжою черешнею і шоколадом набагато краще, ніж купити в магазині, адже в такому випадку воно не міститиме жодних шкідливих добавок.

Продукти (на 4 порції)

Черешня - 400 г

Вершки жирністю 33% - 220 мл

Молоко – 60 мл

Цукор - 50 г

Шоколад темний – 30 г

Сіль - 1 щіпка

М'ята свіжа для прикраси - 1 гілочка

Приготування

Вимийте та переберіть черешню. Якщо ви використовуєте дуже солодку черешню, кількість цукру можна зменшити або його взагалі не додавати. Видаліть черешки та кісточки з черешні. У каструлю або сотейник перекладіть 300 г черешні, додайте сіль, цукор, влийте молоко та 110 мл вершків. Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння і варіть 15 хвилин на слабкому вогні. Занурювальним блендером подрібніть вміст каструлі в однорідне пюре. Повністю остудіть вершково-черешневу масу. 100 г черешні, що залишилися, без кісточок наріжте середніми шматочками. Шоколад дрібно порубайте ножем. У остиглу масу з черешнею додайте вершки, що залишилися (110 мл). Віночком збийте масу до легкої та повітряної піни, приблизно 2-3 хвилини. Перелийте масу в ємність, яку можна ставити в морозильну камеру. Додати шоколад і поставити на 1 годину в морозильник. Потім перемішайте, додайте|добавляйте| нарізану черешню і ще раз поставте в морозильник на 1 годину. Повторіть перемішування ще двічі через кожну годину. Це потрібно для того, щоб у морозиві не утворювалися кристалики льоду і воно зберегло м'яку консистенцію. Через 5-6 годин домашнє вершкове морозиво із черешні з шоколадом готове. Викладіть морозиво в креманку для подачі і прикрасьте листком м'яти.