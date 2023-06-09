09.06.2023 21:18 Василь Голосний

У Харкові пройшов майстер-клас для дітей з виготовлення барабанів (фото, відео)

У Харкові в рамках Kharkiv Art Therapy Days пройшов майстер-клас для дітей з виготовлення барабанів.



Фото: Василь Голосний /



"Сьогодні ми проводили у рамках Kharkiv Art Therapy Days захід для дітей під назвою «БУМЦ!». Це була така вечірка з виготовлення барабанів. Наша мета - щоб діти трохи перепочили, відволіклися, щоб занурилися у світ музики. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ "Сьогодні ми проводили у рамках Kharkiv Art Therapy Days захід для дітей під назвою «БУМЦ!». Це була така вечірка з виготовлення барабанів. Наша мета - щоб діти трохи перепочили, відволіклися, щоб занурилися у світ музики.

Діти щасливі, у них у кожного тепер є барабан. Ми поспілкувалися про те, як можна на цьому барабані грати. І ми дуже віримо, що це матиме і терапевтичний, і естетичний ефект. І що ці діти будуть трішки щасливішими. Наскільки це сьогодні можливо" - розповідає Ірина Сухленко, перший проректор Харківського Національного Університету мистецтв ім. Котляревського.

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