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09.06.2023  21:18   Василь Голосний

У Харкові пройшов майстер-клас для дітей з виготовлення барабанів (фото, відео)

У Харкові в рамках Kharkiv Art Therapy Days пройшов майстер-клас для дітей з виготовлення барабанів.

Харків, майстер-клас
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

"Сьогодні ми проводили у рамках Kharkiv Art Therapy Days захід для дітей під назвою «БУМЦ!». Це була така вечірка з виготовлення барабанів. Наша мета - щоб діти трохи перепочили, відволіклися, щоб занурилися у світ музики.
 
Діти щасливі, у них у кожного тепер є барабан. Ми поспілкувалися про те, як можна на цьому барабані грати. І ми дуже віримо, що це матиме і терапевтичний,  і естетичний ефект. І що ці діти будуть трішки щасливішими. Наскільки це сьогодні можливо" - розповідає Ірина Сухленко, перший проректор Харківського Національного Університету мистецтв ім. Котляревського.
 

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Тэги:  харків, kharkiv music fest, арт-терапія
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