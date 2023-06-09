09.06.2023 21:07 Рита Парфенова

Харків'янину, який робив закладки з метадоном та димедролом, присудили суворіше покарання

Суд апеляційної інстанції виніс вирок за принципової позиції Салтівської окружної прокуратури м. Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у жовтні 2021 року був викритий зловмисник, який організовував «доставку» до кінцевих покупців згортків з наркотиками і сильнодіючими лікарськими засобами, розкладаючи закладки по Харкову.

Під час затримання правоохоронці вилучили у закладника близько 30 згортків з метадоном і стільки ж з димедролом. Також чоловік вказав на інші схованки — у них правоохоронці виявили майже 1000 згортків, у яких містився метадон, і майже 1000 згортків з димедролом.



Вироком Октябрьського районного суду м. Полтави чоловіка було визнано винним у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних речовин і лікарських засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 321 КК України), та, із застосуванням ст. 69 КК України, призначено покарання у виді – 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна.



Не погодившись із вказаним вироком, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку. Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду підтримала позицію сторони обвинувачення і задовольнила апеляційну скаргу прокурора.



Більш сурового покарання домоглись Прокурори в суді апеляційної інстанції більш суворого покарання для чоловіка, який незаконно збував метадон і димедрол у Харкові



Злочинцю призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна. Вирок суду апеляційної інстанції набрав чинності.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські правоохоронці виявили у метрополітені жінку, яка була в розшуку за наркоторгівлю.