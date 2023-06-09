09.06.2023 19:20 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Басове, Ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки і Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

Крім цього, ворог здійснив ракетний удар по околицях Харкова.