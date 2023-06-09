09.06.2023 16:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області ексгумували труп чоловіка

Правоохоронці розслідують загибель жителя Куп’янщини, який помер від ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

Повідомляється, що за даними слідства, торік наприкінці вересня під час обстрілу з боку зс рф смт Ківшарівка Куп’янського району загинув 42-річний мирний житель.

9 червня 2023 року прокурор спільно зі слідчим Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області ексгумували труп чоловіка з кладовища.

Наразі тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи до ХОБСМЕ.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області здійснюєтьчя досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).