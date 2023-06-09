09.06.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники на проспекті Гагаріна переклали понад 220 метрів колектора

Бригади комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» переклали 223 метри трубопровода та оперативно продовжують відновлювальні роботи на каналізаційному самопливному колекторі діаметром 1500 мм на проспекті Гагаріна у Слобідському районі, передає РЕДПОСТ .



Харківводоканал

Як повідомив сьогодні, 9 червня, заступник генерального директора з експлуатації каналізаційного господарства – директор комплексу «Харківводовідведення» Віктор Булгаков, з урахуванням місця розташування колектора, а це інтенсивна проїжджа частина, у роботі застосовуємо сучасну високоміцну трубу, яка найбільше підходить для такого виду перекладок.

«До виробництва підходимо комплексно, всі заходи виконуються у кілька етапів, де одночасно задіяно чотири бригади: підготовчі роботи, безпосередньо заміна, та зворотне засипання проводимо синхронно. Плюс, за потребою, підключаємо допоміжні служби.

Так само щодня залучаємо близько 30 одиниць спецтехніки. Такий підхід дозволяє витримувати інтенсивний темп виконання цього важливого для міста завдання. Усі технологічні відновлювальні процеси на глибині залягання колектора, а це близько 4 метрів, виконуємо у світлий час доби згідно з правилами техніки безпеки. На нічний час залишаємо тільки допоміжні роботи, щоб не наражати на небезпеку життя наших робітників», - підкреслив Віктор Булгаков.