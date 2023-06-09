    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Житель Ізюмського району отримав хімічні опіки
09.06.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

Житель Ізюмського району отримав хімічні опіки

Потерпілого з хімічними опіками було доставлено до лікарні.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
До правоохоронців звернулися медичні працівники, які розповіли, що до їхньої установи було доставлено пацієнта з опіками.
 
Як виявилося, 36-річний мешканець села Кам'янка на подвір'ї свого домоволодіння знайшов каструлю, яку вирішив викинути. Коли чоловік кинув її, здетонував вибуховий пристрій. 
Постраждалий отримав хімічні опіки. Його доставили до місцевої лікарні. 
 
Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події та встановили, що вибухнула міна “Пелюстка”. 
 
Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що «Народні дружинники» жорстоко вбили двох людей під час окупації села на Харківщині.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.06 Надзвичайні події У Харківській області ексгумували труп чоловіка 09.06 Надзвичайні події На Харківщині чоловік віддавав м'ясо окупантам зі своєї ферми 09.06 Надзвичайні події Про вибух, який вранці чув Харків, розповіли в прокуратурі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 