09.06.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Житель Ізюмського району отримав хімічні опіки

Потерпілого з хімічними опіками було доставлено до лікарні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До правоохоронців звернулися медичні працівники, які розповіли, що до їхньої установи було доставлено пацієнта з опіками.

Як виявилося, 36-річний мешканець села Кам'янка на подвір'ї свого домоволодіння знайшов каструлю, яку вирішив викинути. Коли чоловік кинув її, здетонував вибуховий пристрій.

Постраждалий отримав хімічні опіки. Його доставили до місцевої лікарні.

Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події та встановили, що вибухнула міна “Пелюстка”.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».