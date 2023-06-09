09.06.2023 15:30 Віталій Хінєвіч
На Харківщині чоловік віддавав м'ясо окупантам зі своєї ферми
Співробітники Служби безпеки викрили та затримали ще одного поплічника ворога у звільнених районах Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
За його словами, зловмисником виявився 48-річний керівник сільськогосподарського підприємства з Куп'янського району, який займався розведенням великої рогатої худоби та вирощуванням сільськогосподарських культур.
Після захоплення частини регіону він підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією та військовими рф.
Встановлено, що з квітня до серпня 2022 року, протягом майже усього періоду окупації, зловмисник добровільно на постійній основі надавав представникам збройних формувань держави-агресора м’ясо худоби, яка вирощувалася на його фермі.
Колаборант перереєстрував своє підприємство за російським законодавством у фейкових податкових органах окупантів та взяв на себе «зобов’язання» щодо сплати податків до бюджету країни-агресора. Для цього він навіть відкрив банківський рахунок у валюті рф в одному з російських банків.
За даними слідства, протягом липня-серпня минулого року він незаконно вивіз до росії щонайменше 40 тонн насіння соняшника на загальну суму понад півмільйона гривень.Там він реалізував агропродукцію російським монополістам і отримав від них розрахунок у рублях.
До того ж, на початку окупації колаборант добровільно передав представникам збройних формувань держави-агресора свій позашляховик.
Після звільнення району зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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