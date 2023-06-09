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09.06.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік віддавав м'ясо окупантам зі своєї ферми

Співробітники Служби безпеки викрили та затримали ще одного поплічника ворога у звільнених районах Харківської області.

колоборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
За його словами, зловмисником виявився 48-річний керівник сільськогосподарського підприємства з Куп'янського району, який займався розведенням великої рогатої худоби та вирощуванням сільськогосподарських культур.
 
Після захоплення частини регіону він підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією та військовими рф.
 
Встановлено, що з квітня до серпня 2022 року, протягом майже усього періоду окупації, зловмисник добровільно на постійній основі надавав представникам збройних формувань держави-агресора м’ясо худоби, яка вирощувалася на його фермі.
 
Колаборант перереєстрував своє підприємство за російським законодавством у фейкових податкових органах окупантів та взяв на себе «зобов’язання» щодо сплати податків до бюджету країни-агресора. Для цього він навіть відкрив банківський рахунок у валюті рф в одному з російських банків.
 
За даними слідства, протягом липня-серпня минулого року він незаконно вивіз до росії щонайменше 40 тонн насіння соняшника на загальну суму понад півмільйона гривень.Там він реалізував агропродукцію російським монополістам і отримав від них розрахунок у рублях.
 
До того ж, на початку окупації колаборант добровільно передав представникам збройних формувань держави-агресора свій позашляховик.
 
Після звільнення району зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
 
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
 
Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
 
Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що зрадник з Харківщини, який підняв прапор рф над Вовчанськом, проведе 15 років за ґратами.
 
Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  агрессия россии, харків
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