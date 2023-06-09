09.06.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

«Відкриваємо штаби у кожному районі Харкова»: Ігор Терехов про гуманітарну допомогу Херсонщині

У Харкові утворилися черги охочих допомогти людям, які постраждали внаслідок ворожого підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігор Терехова.

«У нас унікальні люди! З самого ранку черги харківʼян зі всього міста вишикувалися біля пункту прийому допомоги херсонцям в Новобаварському районі.

З огляду на такий шалений відгук, відкриваємо штаби у кожному районі Харкова. Ось додаткові адреси:

Школа №49, вул. Харківських дивізій, 7/3;

Школа №123, вул. Академика Павлова 142а;

Школа №51, пр. Науки, 68Б;

Школа №13, вул. Благовещенская, 36;

Школа №113, пр. Алёшина, 9;

Школа №62, вул. Академіка Вальтера, 2;

Школа №120, вул. Катерининська, 8;

Школа №94, вул. Плеханівська, 151.

Сьогодні ці школи будуть відкриті для збору підтримки з 15.00. А від завтра працюватимуть з 9 до 18 години.

Станом на зараз серед найнеобхіднішого:

питна вода, медикаменти, продовольчі набори, корми для тварин, чоботи-заброди, заброди-комбінезони, рятівні жилети, бронежилети, рятувальні кола, канати, бушлати, нагрудники, надувні човни.

Пишаюся і дякую кожному»,- повідомив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'яни несуть допомогу постраждалим внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.