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09.06.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

«Відкриваємо штаби у кожному районі Харкова»: Ігор Терехов про гуманітарну допомогу Херсонщині

У Харкові утворилися черги охочих допомогти людям, які постраждали внаслідок ворожого підриву Каховської ГЕС.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігор Терехова.
 
«У нас унікальні люди! З самого ранку черги харківʼян зі всього міста вишикувалися біля пункту прийому допомоги херсонцям в Новобаварському районі. 
 
З огляду на такий шалений відгук, відкриваємо штаби у кожному районі Харкова. Ось додаткові адреси: 
 
  • Школа №49, вул. Харківських дивізій, 7/3;
  • Школа №123, вул. Академика Павлова 142а; 
  • Школа №51, пр. Науки, 68Б;
  • Школа №13, вул. Благовещенская, 36;
  • Школа №113, пр. Алёшина, 9;
  • Школа №62, вул. Академіка Вальтера, 2;
  • Школа №120, вул. Катерининська, 8;
  • Школа №94, вул. Плеханівська, 151. 
 
Сьогодні ці школи будуть відкриті для збору підтримки з 15.00. А від завтра працюватимуть з 9 до 18 години. 
 
Станом на зараз серед найнеобхіднішого: 
 
питна вода, медикаменти, продовольчі набори, корми для тварин, чоботи-заброди, заброди-комбінезони, рятівні жилети, бронежилети, рятувальні кола, канати, бушлати, нагрудники, надувні човни.
 
Пишаюся і дякую кожному»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'яни несуть допомогу постраждалим внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов, допомога
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