Харків'яни несуть допомогу постраждалим внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС

З першого дня роботи штабу гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС харків'яни несуть гуманітарну допомогу мешканцям Хенсонщини.
Як передає кореспондент РЕДПОСТ, міський штаб гуманітарної підтримки працює з 9 до 18 години у школі №162 за адресою Пермська, 13.
Для допомоги постраждалим потрібні:
Раніше РЕДПОСТ писав, що переселенці з затоплених населений пунктів Херсонськох області можуть звернутися за гуманітарною допомогою до однієї з благодійних організацій міста Харкова.
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