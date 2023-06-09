09.06.2023 13:21 Рита Парфенова

Харків'яни несуть допомогу постраждалим внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС

З першого дня роботи штабу гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС харків'яни несуть гуманітарну допомогу мешканцям Хенсонщини.



Фото: Василь Голосний

Як передає кореспондент РЕДПОСТ, міський штаб гуманітарної підтримки працює з 9 до 18 години у школі №162 за адресою Пермська, 13.



Для допомоги постраждалим потрібні:

вода питна (бутильована)

засоби особистої гігієни (зубні пасти, щітки, жіноча гігієна, миючи засоби);

продукти харчування довготривалого зберігання (рибні, овочеіі та м'ясні консерви (металева тара), олія, згущене молоко, льодянии, вермишель швидкого приготування, чай, кава);

корми для домашніх тварин і клітки для їхнього транспортування,

моторні човни.

Раніше РЕДПОСТ писав, що переселенці з затоплених населений пунктів Херсонськох області можуть звернутися за гуманітарною допомогою до однієї з благодійних організацій міста Харкова.

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