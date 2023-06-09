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09.06.2023  12:32   Євген Клочко

У Харкові готові допомогти переселенцям з Херсонщини

Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС можуть звернутися за гуманітарною допомогою до однієї з благодійних організацій міста Харкова.

У Харкові готові допомогти переселенцям з Херсонщини
Фото: Telegram
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, переселенці з затоплених населених пунктів можуть подзвонити за тел.: 096-063-04-75.
 
Запит необхідно зробити колективний, а також вказати, яка саме потрібна допомога (приймаються заявки на продуктові набори, засоби гігієни та медикаменти).
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові розпочав роботу штаб гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.
 
Тэги:  херсон, харків, допомога, переселенці, гуманітарна допомога
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