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09.06.2023  11:55   Рита Парфенова

Незабудовану ділянку на околиці Харкова вимагають повернути державі

Салтівська окружна прокуратура подала позов на повернення земельної ділянки вартістю майже 55 млн грн на вулиці Світлій, яку мали забудовувати з 2006 року.

подано позов

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у 2006 році підприємству-забодовнику на підставі рішення Харківської міської ради передано в оренду земельну ділянку для будівництва житлового комплексу. Зазначена ділянка розташована по вул. Світлій у Харкові, її площа становить понад 2,2 га, а вартість – майже 55 млн грн.

На теперішній час земельна ділянка не огороджена, поросла чагарником та не використовується. Будівельні роботи не ведуться. Більше того, встановлено, що орендар навіть не отримував дозвільні документи на проведення будівельних робіт.

Невиконання умов договору підприємством-орендарем порушує права Харківської міської ради щодо ефективного розпорядження земельними ділянками комунальної власності.

Це стало підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду. Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що прокуратура Харківської області вимагає повернути земельну ділянку вартістю 41 млн грн, на якій так и не прозпочалося будівницство.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  земля, прокуратура, харків
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