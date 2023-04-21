21.04.2023 11:58 Рита Парфенова

Землю Харкова, яку не забудовували 17 років, вимагають повернути державі

Прокуратура Харківської області вимагає повернути земельну ділянку вартістю 41 млн грн, на якій так и не прозпочалося будівницство.

Як повідомляє РЕДПОСТ, мова йде про земельну ділянку площею 1 га, розташовану по вул. Буковій у Харкові.



Підприємство ще в 2006 році отримало цю землю для будівництва культурно-розважального центру з гостьовою стоянкою машин на підставі рішення Харківської міської ради.



Встановлено, що протягом 17 років на ділянці не так и не було розпочато будівництво. На цей час зазначена земельна ділянка не огороджена та вільна від забудов. Більше того, підприємство навіть не отримало дозвільні документи, які надають право на виконання таких робіт. Орендну плату за користування землею підприємство також не сплачує.



Недоотримання значної суми орендної плати суттєво ослаблює дохідну частину місцевого бюджету, а невиконання умов договору підприємством унеможливлює ефективне використання вказаної земельної ділянки. У зв’язку з цим окружна прокуратура звернулась з відповідним позовом до суду.



Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до приватного підприємства щодо розірвання договору оренди та повернення до земель запасу міста земельної ділянки вартістю 41 млн грн.



Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.



