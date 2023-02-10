10.02.2023 17:00 Дмитро Колонєй

Афера на 6 мільонів: протизаконні забудовники повернуть землю на харківському проспекті

Харківській громаді повернуть землю, яку було незаконно використано.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, по проспекту Героїв Харкова в районі Велозаводського скверу йде будівництво житлового комплексу з 4 будинків по 8 поверхів.

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Однак вказане будівництво є самовільним, оскільки ведеться на земельних ділянках, які не були відведені забудовнику. Зазначені землі належать до земель комунальної власності Харківської міської територіальної громади і жодні права на них приватним юридичним або фізичним особам не передані, що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру.

Не маючи дозвільних документів, забудовник здійснював самовільне будівництво об’єктів нерухомості під виглядом проведення реконструкції неіснуючої будівлі.

Незаконні дії забудовника обмежують права власності Харківської міської ради щодо користування та розпорядження земельними ділянками та призводять до нераціональної забудови населених пунктів, невідповідності збудованих об’єктів нерухомості встановленим вимогам законодавства.

Рішенням Господарського суду Харківської області позов окружної прокуратури задоволено — забудовника зобов’язано повернути Харківській міській територіальній громаді земельні ділянки з приведенням їх у придатний для використання стан, який існував до початку дій щодо самовільного захоплення, включаючи знесення будь-якого самочинно збудованого нерухомого майна, а також поновлення стану ділянок після проведених земельних робіт.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



