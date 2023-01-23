23.01.2023 16:59

Жінку у Харкові ошукав на сотні тисяч та грозив вбити гастролер з Франківщини

Поліція Харкова затримала зловмисника з Івано-Франківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, близько двох років тому шахрай позичив у жінці з Холодногірського району 300 тисяч гривень. Щоб вона не вимагала борг та не зверталася в поліцію, чоловік вдався до погроз: надсилав відеозвернення з погрозами, повідомлення із зображеннями труни, кислоти, поховальні вінки тощо. Потерпіла наприкінці грудня 2022 року року до поліції звернулася мешканка Холодногірського району Харкова.

Правоохоронці знайшли зловмисник - 38-річного мешканця міста Снятин Івано-Франківської області. На початку січня 2023 року зловмиснику заочно повідомили про підозру у вчинені злочинів.

23 січня 2023 правоохоронці затримали фігуранта, провели санкціонований обшук за місцем його мешкання, вилучили грошові кошти та технічні засоби зв’язку, виявивши у зловмисника пістолет типу «Флобер» з набоями.

Підозрюваний затриманий у порядку ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці нагадують, якщо ви або ваші близькі стали жертвою шахрайських дій з боку зловмисника, просимо повідомити до відділу поліції № 2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області, т. +380686376157, або «102».



