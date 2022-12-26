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26.12.2022  15:36   Дмитро Колонєй

Засуджено рецидивіста, який жорстоко розправився із дівчиною на Харківщині

На Харківщині надовго відправили за грати вбивцю.

Забив до смерті колишню дівчину та спалив її труп рецидивіст, зловмисника засуджено. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у с. Красне Лозівського району 45-річний чоловік напідпитку прийшов у гості до своєї колишньої дівчини. Але під час розмови вони почали сваритись на фоні своїх стосунків. Він вихопив у дівчини з рук телефон, наніс їй 5 ударів металевою трубою, від чого вона впала на підлогу. Після чого чоловік  вдарив її ще 25 разів по різних частинах тіла.
 
Розуміючи, що жінка не дихає, він вирішив приховати свій злочин. Він накрив потерпілу одягом, підпалив та втік з вкраденим телефоном. Жінка померла. У судовому засіданні чоловік щиро розкаявся. 
 
Первомайський міськрайонний суд Харківської області призначив зловмиснику покарання у виді 10 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  убийство, смерть, харьков, лозовая. красное
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