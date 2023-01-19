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19.01.2023  14:49   

Чоловік зарізав товарища у Харкові та намагався втекти (фото)

У Харкові зловмисника поінформували про підозру.

Зарізав товарища на Салтівці та намагався втекти чоловік. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харкіківську прокуратуру, 12 січня 2023 року в одній з на Салтівці двоє чоловіків разом вживали алкогольні напої, коли між ними виник конфлік, а потім - сварка. 39-річний чоловік схопив ніж і декілька разів вдарив ним свого товариша у шию та обличчя. 45-річний потерпілий впав на підлогу і втратив свідомість. 
 
Зарізав товарища на Салтівці та намагався втекти чоловік. Новини Харкова
 
Зловмисник, щоб покинути місце події непоміченим, вирішив скористатися вікном. Квартира, в якій він знаходився разом зі своєю жертвою, знаходилась на п’ятому поверсі, тож підозрюваний зв’язав декілька простирадл і за їх допомогою намагався спуститися через віконний отвір на вулицю. Однак під час спуску не втримався і впав біля будинку — тут його і помітила сусідка потерпілого, яка викликала правоохоронців. 
 
 
Потерпілого було госпіталізовано до лікарні, де медики намагались врятувати його життя, проте не змогли — від отриманих травм він помер. 
 
Зарізав товарища на Салтівці та намагався втекти чоловік. Новини Харкова
 
За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 
 
Чоловіку погрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік забив до смерті жінку.
 
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Тэги:  убийство, смерть, харьков
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