19.01.2023 14:49

Чоловік зарізав товарища у Харкові та намагався втекти (фото)

У Харкові зловмисника поінформували про підозру.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харкіківську прокуратуру, 12 січня 2023 року в одній з на Салтівці двоє чоловіків разом вживали алкогольні напої, коли між ними виник конфлік, а потім - сварка. 39-річний чоловік схопив ніж і декілька разів вдарив ним свого товариша у шию та обличчя. 45-річний потерпілий впав на підлогу і втратив свідомість.

Зловмисник, щоб покинути місце події непоміченим, вирішив скористатися вікном. Квартира, в якій він знаходився разом зі своєю жертвою, знаходилась на п’ятому поверсі, тож підозрюваний зв’язав декілька простирадл і за їх допомогою намагався спуститися через віконний отвір на вулицю. Однак під час спуску не втримався і впав біля будинку — тут його і помітила сусідка потерпілого, яка викликала правоохоронців.

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Потерпілого було госпіталізовано до лікарні, де медики намагались врятувати його життя, проте не змогли — від отриманих травм він помер.

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку погрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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