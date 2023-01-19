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19.01.2023  15:10   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця призначила новий поїзд зі Львова до Харкова: маршрут прямування

Новий поїзд працюватиме на маршруті з 1 лютого.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
В Україні розширюють мережу залізничного сполучення для жителів північного Полісся та Волині і призначає новий поїзд №114/113 Львів — Харків.
 
З 1 лютого по непарних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 09:28. Прибуття до Харкова через Ворожбу та Суми — о 19:15.
 
Зворотно по непарних числах з 3 лютого рейс відправлятиметься з Харкова о 06:52, надаючи жителям Харкова, Сум та інших міст ранкове сполучення з Києвом. Зі столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира, й далі через Полісся з прибуттям до Львова о 07:04.
 
Таким чином, жителі північного Полісся та Волині отримають не лише нове сполучення з Сумами, Харковом та іншими містами, а ще й щоденний поїзд до Львова та Києва, оскільки розклад руху нового поїзда №114/113  між Львовом та Києвом такий самий, як й у раніше призначеного поїзда №131/132 Львів — Дніпро. Нагадуємо, обидва поїзди курсують через день.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця запускає додатковий приміський поїзд у Харківській області.
 

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезд
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