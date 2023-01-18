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18.01.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця запускає додатковий приміський поїзд у Харківській області

Для покращення обслуговування пасажирів внесені зміни в розклад руху приміських поїздів регіональної філії «Південна залізниця» сполученням Харків–Нова Козача.

поїзд
 
З 22 січня у графік руху введено додатково приміський поїзд сполученням Харків – Нова Козача – Харків, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Так, приміський поїзд № 6108/6109 відправлятиметься зі станції Харків-Пасажирський о 13:00, прибуватиме до Нової Козачої о 14:23. Зворотно із з.п. Нова Козача вирушатиме о 14:38 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 15:55.
 
Зупинки передбачені на станціях Південний пост, Північний пост, Пiдгородня, Лозовенька, Моторна, Дергачі, Нові Дергачі, Безруківка, Слатине, Прудянка, Цупівка.
 
Нагадаємо, у Золочівській громаді відновлюють електропостачання.
 
 

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезд
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