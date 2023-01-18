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18.01.2023  16:34   Дмитро Колонєй

Під Харковом жінка стала керівником окупаційної адміністрації та зірвала прапор України

У Харкові чекає на суд за колабораціонізм мешканка Ізюмщини, яка співпрацювала з окупаційною владою.

Судитимуть жінку, яка керувала окупаційною адміністрацією та зірвала прапор України під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 31-річна жінка під час окупації с. Липчанівка Ізюмського району, співпрацювала з загарбниками:
  • за пропозиціює окупантів обійняла посаду «голови» у незаконному органі влади «Бригадировское сельское поселение», до складу якого входили декілька сіл району. 
  • організовувала та контролювала роботу співробітників окупаційного органу влади,
  • неодноразово брала участь у видачі гуманітарної допомоги з боку РФ.
  • зухвало зірвала прапор України з місцевої адміністративної будівлі і кинула його землю, повісивши прапор РФ.
 
Досудове розслідування проводили слідчі СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.
 
Жінці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині жінка допомагала окупантам будувати «бюджетну систему».
 
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Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, изюм, харьков
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