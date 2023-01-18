18.01.2023 16:34 Дмитро Колонєй

Під Харковом жінка стала керівником окупаційної адміністрації та зірвала прапор України

У Харкові чекає на суд за колабораціонізм мешканка Ізюмщини, яка співпрацювала з окупаційною владою.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 31-річна жінка під час окупації с. Липчанівка Ізюмського району, співпрацювала з загарбниками:

за пропозиціює окупантів обійняла посаду «голови» у незаконному органі влади «Бригадировское сельское поселение», до складу якого входили декілька сіл району.

організовувала та контролювала роботу співробітників окупаційного органу влади,

неодноразово брала участь у видачі гуманітарної допомоги з боку РФ.

зухвало зірвала прапор України з місцевої адміністративної будівлі і кинула його землю, повісивши прапор РФ.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.



