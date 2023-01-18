18.01.2023 16:34 Дмитро Колонєй
Під Харковом жінка стала керівником окупаційної адміністрації та зірвала прапор України
У Харкові чекає на суд за колабораціонізм мешканка Ізюмщини, яка співпрацювала з окупаційною владою.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 31-річна жінка під час окупації с. Липчанівка Ізюмського району, співпрацювала з загарбниками:
-
за пропозиціює окупантів обійняла посаду «голови» у незаконному органі влади «Бригадировское сельское поселение», до складу якого входили декілька сіл району.
-
організовувала та контролювала роботу співробітників окупаційного органу влади,
-
неодноразово брала участь у видачі гуманітарної допомоги з боку РФ.
-
зухвало зірвала прапор України з місцевої адміністративної будівлі і кинула його землю, повісивши прапор РФ.
Досудове розслідування проводили слідчі СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.
Жінці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0