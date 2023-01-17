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17.01.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили чоловіка, який радів обстрілам енергетичної інфраструктури України

Чоловік в інтернеті систематично поширював проросійські дописи на підтримку дій рф.

радів обстрілам України
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що за даними слідства, мешканець селища міського типу Пісочин на власній сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі систематично поширював проросійські дописи на підтримку дій РФ.
 
Частина його дописів, які він репостив, стосувалась ударів російської армії по об‘єктах енергетичної інфраструктури України. 
 
В одному з них було зазначено: «Россия повредила треть энергетической инфраструктуры Украины за два дня. Мало, нужно еще».
 
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Нагадаємо, під Харковом окупанти обстріляли лікарню, підприємство й житлові будинки.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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