24.01.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

У двох районах Харкова невідомі порізали колеса автомобілів

Мешканці Київського та Салтівського районів звернулися до правоохоронців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію в Харківській області.

Мешканці двох районів Харкова звернулися до поліції з повідомленням про порізані колеса авто, які були припарковані біля під'їздів будинків.

На даний момент надійшло 18 таких заяв. Працівники слідчо-оперативних груп проводять огляди місць подій.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років.

Поліцейські вживають заходів для встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до вчинення хуліганських дій.



