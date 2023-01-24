24.01.2023 14:50 Віталій Хінєвіч
У двох районах Харкова невідомі порізали колеса автомобілів
Мешканці Київського та Салтівського районів звернулися до правоохоронців.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на поліцію в Харківській області.
Мешканці двох районів Харкова звернулися до поліції з повідомленням про порізані колеса авто, які були припарковані біля під'їздів будинків.
На даний момент надійшло 18 таких заяв. Працівники слідчо-оперативних груп проводять огляди місць подій.
Відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років.
Поліцейські вживають заходів для встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до вчинення хуліганських дій.
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