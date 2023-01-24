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24.01.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

У двох районах Харкова невідомі порізали колеса автомобілів

Мешканці Київського та Салтівського районів звернулися до правоохоронців.

зловмисник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію в Харківській області.
 
Мешканці двох районів Харкова звернулися до поліції з повідомленням про порізані колеса авто, які були припарковані біля під'їздів будинків.
 
На даний момент надійшло 18 таких заяв. Працівники слідчо-оперативних груп проводять огляди місць подій. 
 
Відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років.
 
Поліцейські вживають заходів для встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до вчинення хуліганських дій.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на пожежі врятували жінку.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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